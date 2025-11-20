معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا

شهدت فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد على هامش معرض الاتصالات مؤخراً، جلسة نقاشية بعنوان الذكاء الاصطناعي يعزز الحياة البشرية: التركيز على أفريقيا، تناولت مستقبل التكنولوجيا الذكية في القارة ودورها في تحسين جودة الحياة وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة.

رأى المتحدثون أن أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتكون شريكاً فاعلاً في الثورة التكنولوجية الجديدة، مؤكدين أن القارة تملك عناصر بشرية وإبداعية هائلة، وأن الفارق الحقيقي يكمن في تطوير التعليم وضمان سيادة البيانات محلياً.

وقال الدكتور أحمد عبد الله صالح، أحد المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إن القارة تحتاج إلى منظومات تعليمية حديثة تواكب التطورات السريعة وتؤسس جيلاً قادراً على استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للإنتاج والابتكار. وأوضح عمر المنير أن الشباب الأفريقي يمتلك قدرات عالمية، وأن الاستثمار في التعليم الرقمي سيجعل القارة مركزاً مستقبلياً للتقنيات الذكية.

وأشار هاني أحمد إلى أن المستقبل سيكون لمن يتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي في منظومته الإنتاجية منذ البداية، مؤكداً أن سيادة البيانات هي الأساس في بناء استقلالية التقنية. كما شدد نبيل خليفة على أن التعليم لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء اقتصاد قادر على الابتكار.

وختمت أرييل كيتيو النقاش بالتأكيد على أهمية الحفاظ على إنسانية التكنولوجيا، وضرورة تعليم الأجيال الناشئة التفكير النقدي والقدرة على تمييز الحقائق، لضمان أن تبقى التقنية أداة لخدمة الإنسان لا بديلاً عنه.