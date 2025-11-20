تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم

حصدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، جائزة CIB Egypt Business Excellence Awards عن فئة النشر والتطوير التعليمي، والتي يقدمها البنك التجاري الدولي (CIB) بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للاقتصاد (MEED).

تأتي هذه الجائزة ضمن مبادرة أطلقها البنك التجاري الدولي بالشراكة مع مؤسسة MEED بهدف الاحتفاء بالتميز في الأداء المؤسسي للشركات المصرية

مع التركيز على القطاعات غير المصرفية، وتسليط الضوء على دور المرأة في القيادة.

وتعتمد عملية التحكيم على معايير دولية محايدة تضمن أعلى درجات الشفافية، فيما تؤكد رعاية CIB لهذه الجوائز التزامه بدعم نمو الصناعات والقطاعات التكنولوجية المختلفة؛ بما يعزز التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

ويبرز هذا التكريم الرؤية الاستراتيجية لداليا إبراهيم في تطوير قطاع التعليم ومنظومة النشر والمعرفة في العالم العربي، إلى جانب دورها في دعم روَّاد الأعمال الشباب في تكنولوجيا التعليم وتمكين المرأة على مختلف المستويات.

وقالت داليا إبراهيم تعليقًا على الجائزة: "هذا التكريم يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم كقوة دافعة للتنمية في مصر والمنطقة. في نهضة مصر، نعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التعلم مدى الحياة، وتربط بين المعرفة والابتكار. ما حققناه هو نتاج جهد جماعي وإيمان عميق بأن التعليم هو المحرك الحقيقي لتمكين الأفراد والمجتمعات، ويُسعدنا أن نرى هذا الجهد محل تقدير من مؤسستين رائدتين مثل CIB وMEED".