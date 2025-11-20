قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جذب الوافدين .. كاتب صحفي: مصر تشهد حاليًا مرحلة ازدهار حقيقي في التعليم الجامعي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي محمد صبحي، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تشهد حاليًا مرحلة ازدهار حقيقي في التعليم الجامعي، خاصة في ملف تدويل التعليم.

وأشار “صبحي” إلى أن الجامعات المصرية تستقبل أكثر من 125 ألف طالب وافد من أكثر من 20 جنسية، ما يعكس الجاذبية التعليمية والثقة المتزايدة في المؤسسات التعليمية المصرية.

وأضاف أن ملف التدويل لا يقتصر على استقبال الطلاب الوافدين فقط، بل يشمل أيضًا إنشاء أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التعليم يحقق نجاحات كبيرة بفضل الشراكات الدولية والتخصصات البينية المبتكرة.

 الأفرع الأجنبية في مصر: تعزيز جودة التعليم وتقليل هجرة الطلاب

وأوضح صبحي أن هناك 9 أفرع أجنبية تعمل بالفعل في مصر، بينما توجد 11 جامعة أخرى استكملت ملفاتها وتنتظر بدء التشغيل.
وأشار إلى أن هذه الأفرع لعبت دورًا مهمًا في تقليل أعداد الطلاب المصريين الذين كانوا يسافرون للدراسة خارج البلاد، إلى جانب جذب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين.

كما أوضح أن الدولة تقدم تسهيلات إدارية واستثمارية لاستقبال الطلاب الوافدين، منها التقديم الإلكتروني ضمن التحول الرقمي، ومبادرة "ادرس في مصر".

التوسع الدولي للجامعات المصرية

لا يتوقف التدويل عند حدود مصر، بل امتد إلى إنشاء أفرع لجامعات مصرية في الخارج، حيث بدأت أربع جامعات مصرية بالفعل إجراءات التشغيل في دول مثل السعودية والإمارات، ومن أبرزها جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس.

التخصصات البينية: مستقبل التعليم العالي واستجابة لسوق العمل

وأشار صبحي إلى إدراج أربع جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في التخصصات البينية، مؤكّدًا أن منظومة التعليم الجامعي تعتمد نهج التكامل بين التخصصات وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها الوزير الدكتور أيمن عاشور.

وأوضح أن سوق العمل اليوم لم يعد يشترط أن يعمل الخريج بنفس تخصصه، بل يجب أن يمتلك مهارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مستشهدًا بجامعة القاهرة التي أدرجت الذكاء الاصطناعي كمقرر أساسي لجميع الطلاب.

 توسع الجامعات المصرية: من 50 إلى 128 جامعة منذ 2014

أكد صبحي أن التكامل بين التخصصات أصبح جزءًا من اللوائح والبرامج الدراسية، خاصة في برامج الساعات المعتمدة، مما مكن الجامعات المصرية من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الإرادة الفعلية للتطوير انعكست في زيادة عدد الجامعات من 50 جامعة في 2014 إلى 128 جامعة في 2025، ما يعكس توسعًا كبيرًا وطفرة في التعليم العالي.

التعليم الجامعي الجامعات المصرية المؤسسات التعليمية المصرية العاصمة الإدارية الجديدة الطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد