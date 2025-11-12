قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69185 شهيدا و170698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. والإغلاق سببه إسرائيل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على إتاحة تعليم جامعي جيد ومتنوع لجميع الطلاب، مع التركيز على تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

استراتيجية التعليم: رؤية الدولة 2020-2030

وأشار عاشور إلى أن الوزارة تعمل على توفير كل وسائل التعليم الحديثة والابتكار وفقًا لرؤية الدولة واستراتيجية 2020-2030، مؤكدًا وجود طفرة حقيقية في التعليم الجامعي خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواكبة النمو السكاني المتسارع، حيث تسعى إلى رفع عدد الطلاب الجامعيين إلى أكثر من 5.6 مليون طالب بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.8 مليون حاليًا.

توسيع نطاق التعليم في جميع أنحاء مصر

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إتاحة التعليم في كل إقليم بمصر، مع مراعاة الزيادة السكانية والاحتياجات الأكاديمية المتنوعة، مشيرًا إلى أن برامج التعليم في كل إقليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتركز على العنصر الأكاديمي والمهارات المكتسبة ومهارات الابتكار.

مواكبة سوق العمل والتحول في المهارات

أوضح عاشور أن هناك وظائف ستختفي وأخرى ستظهر في المستقبل، حيث يُتوقع أن 40% من مهارات العاملين ستتغير، لذلك تعمل الوزارة على تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات التي يطلبها سوق العمل.

وأشار إلى أن التعليم التكنولوجي شهد طفرة كبيرة، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة لضمان جاهزية الخريجين لمتطلبات العصر الحديث.

الابتكار وريادة الأعمال كركيزة للتنمية

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الجامعي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، وذلك من خلال برامج تدريبية ومبادرات عملية تساعد على تحويل المعرفة إلى فرص عمل حقيقية ودعم رأس المال البشري في مصر.

وزير التعليم العالي البحث العلمي التنمية البشرية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد