40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على إتاحة تعليم جامعي جيد ومتنوع لجميع الطلاب، مع التركيز على تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

استراتيجية التعليم: رؤية الدولة 2020-2030

وأشار عاشور إلى أن الوزارة تعمل على توفير كل وسائل التعليم الحديثة والابتكار وفقًا لرؤية الدولة واستراتيجية 2020-2030، مؤكدًا وجود طفرة حقيقية في التعليم الجامعي خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواكبة النمو السكاني المتسارع، حيث تسعى إلى رفع عدد الطلاب الجامعيين إلى أكثر من 5.6 مليون طالب بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.8 مليون حاليًا.

توسيع نطاق التعليم في جميع أنحاء مصر

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إتاحة التعليم في كل إقليم بمصر، مع مراعاة الزيادة السكانية والاحتياجات الأكاديمية المتنوعة، مشيرًا إلى أن برامج التعليم في كل إقليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتركز على العنصر الأكاديمي والمهارات المكتسبة ومهارات الابتكار.

مواكبة سوق العمل والتحول في المهارات

أوضح عاشور أن هناك وظائف ستختفي وأخرى ستظهر في المستقبل، حيث يُتوقع أن 40% من مهارات العاملين ستتغير، لذلك تعمل الوزارة على تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات التي يطلبها سوق العمل.

وأشار إلى أن التعليم التكنولوجي شهد طفرة كبيرة، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة لضمان جاهزية الخريجين لمتطلبات العصر الحديث.

الابتكار وريادة الأعمال كركيزة للتنمية

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الجامعي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، وذلك من خلال برامج تدريبية ومبادرات عملية تساعد على تحويل المعرفة إلى فرص عمل حقيقية ودعم رأس المال البشري في مصر.