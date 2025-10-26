قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدبولي: الجامعات الأهلية الجديدة أحدثت نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي..نواب: بوابة مصر نحو المستقبل.. وركيزة أساسية لمواكبة سوق العمل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف

برلمانية: الجامعات الأهلية تواكب المعايير العالمية  وتخدم أسس التنمية الشاملة

برلماني: الجامعات الأهلية والتكنولوجية أساس التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل

برلمانية: الدولة تسعى لتعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل


أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.


جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. 
     وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية.

في هذا الصدد،أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن إنشاء الجامعات الأهلية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي حرصت على تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع فرص التعلم أمام الشباب.

وأشارت “نبيه” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يقوم على برامج دراسية بينية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُعزز التعاون مع قطاع الصناعة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التكامل والشراكة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

من جانبه، ثمن النائب ، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، موضحا أن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية في مختلف العلوم لتحسين مستوى الخريجين، بما يناسب التوجهات المصرية تجاه التحول الرقمي ، ويؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.


وأوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد"  أهمية التوسع في الكليات التكنولوجية أيضا، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية لمواكبة سوق العمل،لإمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.

و أكد عضو النواب على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي  تستهدف تقديم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.


في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه الجامعات إلى توفير تعليم متميز ، وإتاحة فرص أوسع أمام الشباب للالتحاق ببرامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد"  إلى أن الجامعات الأهلية، تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، مؤكدة أن الحكومة تواصل دعمها الكامل لتوسيع قاعدة هذه الجامعات في مختلف المحافظات.

مجلس الوزراء الجامعات الأهلية مدبولي الجامعات التعليم الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

فضل شاكر

القضاء اللبناني يسقط تهمتين عن فضل شاكر .. تفاصيل

رنا سماحة

رنا سماحة: أنا اللي بصرف على ابني وتخطيت مرحلة الطلاق

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام ..محمد سلام يعلق : لحظة متتنسيش

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام.. محمد سلام يعلق: لحظة متتنسيش

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد