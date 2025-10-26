مدبولي: الجامعات الأهلية الجديدة أحدثت نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي..نواب: بوابة مصر نحو المستقبل.. وركيزة أساسية لمواكبة سوق العمل

برلمانية: الجامعات الأهلية تواكب المعايير العالمية وتخدم أسس التنمية الشاملة

برلماني: الجامعات الأهلية والتكنولوجية أساس التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل

برلمانية: الدولة تسعى لتعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية.

في هذا الصدد،أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن إنشاء الجامعات الأهلية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي حرصت على تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع فرص التعلم أمام الشباب.

وأشارت “نبيه” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يقوم على برامج دراسية بينية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُعزز التعاون مع قطاع الصناعة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التكامل والشراكة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

من جانبه، ثمن النائب ، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، موضحا أن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية في مختلف العلوم لتحسين مستوى الخريجين، بما يناسب التوجهات المصرية تجاه التحول الرقمي ، ويؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.



وأوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أهمية التوسع في الكليات التكنولوجية أيضا، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية لمواكبة سوق العمل،لإمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.

و أكد عضو النواب على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي تستهدف تقديم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.



في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه الجامعات إلى توفير تعليم متميز ، وإتاحة فرص أوسع أمام الشباب للالتحاق ببرامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية، تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، مؤكدة أن الحكومة تواصل دعمها الكامل لتوسيع قاعدة هذه الجامعات في مختلف المحافظات.