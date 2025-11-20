تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بسهولة

تصدر دونر الكباب تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما شارك عدد من صناع المحتوى وصفات سريعة لتحضيره في المنزل بطعم يشبه المطاعم التركية.

ويبحث الكثير من متابعي الطبخ عن طريقة سهلة ومكونات متوفرة لتحضير الدونر في البيت بتتبيلة مميزة وطهي صحيح.

طريقة عمل دونر الكباب

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم أو شرائح لحم رفيعة

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة بهارات كباب

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

ملعقة زيت

الطريقة:

1. اخلطي اللحم مع البصل المبشور والزبادي والخل والصلصة والتوابل جيدًا.

2. افردي الخليط على كيس بلاستيك ولفّيه على شكل رول محكم جدًا.

3. يوضع الرول في الفريزر لمدة ساعة حتى يتماسك.

4. اقطعيه شرائح رفيعة، وشوّحيه في طاسة ساخنة مع معلقة زيت.

5. يُقدم داخل الخبز مع الطحينة أو الثومية والبصل والطماطم.

الوصفة حصدت تفاعلًا كبيرًا لسهولة تحضيرها وطعمها القريب من الدونر التركي الأصلي، وأصبحت من أكثر الوصفات تداولًا بين صفحات الطبخ خلال الساعات الأخيرة.