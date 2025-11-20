وزارة التموين تنعي والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة

في بيان يحمل مشاعر الحزن والمواساة، نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم والدة معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت وزارة التموين في بيانها أن قياداتها وجميع قطاعاتها وهيئاتها وشركاتها التابعة تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لمعالي الوزير ولأسرة الفقيدة، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، على أن يُقام يوم الاحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام بالتجمع الخامس.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تم تعديل موعد العزاء ليكون