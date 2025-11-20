مستشار السفير الروسي: علاقات مصر وروسيا تاريخية ومتطورة في مختلف المجالات

قال فاديم زياتشيكوف، مستشار السفير الروسي، إن العلاقات بين مصر وروسيا تتميز بفترة دبلوماسية طويلة وتعاون مستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التاريخ العميق للشراكة بين البلدين منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

شراكات تاريخية ومشاريع كبرى

أوضح زياتشيكوف أن التعاون بين مصر وروسيا خلال الحقبة السوفيتية شمل أكثر من 97 مشروعًا بقيمة تجاوزت مليار ونصف دولار، من بينها محطة الكهرباء والسد العالي، كما شهدت مصر دعماً روسياً في أوقات الحروب والتحديات الوطنية، مؤكدًا أن روسيا والاتحاد السوفيتي كانت دائمًا جاهزة لمساعدة مصر.

تطور التعاون الحالي

وأشار مستشار السفير إلى أن مبادرة الرئيس السيسي أسهمت في تطوير المشروعات الاقتصادية والطاقة، مؤكدًا وجود تعاون مستمر في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، بما يعكس عمق الشراكة والتفاهم الاستراتيجي.

أكد زياتشيكوف أن العلاقات بين مصر وروسيا مستمرة في النمو، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات جديدة وتحقيق المزيد من المشاريع المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين.