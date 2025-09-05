قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراحل تطور الاحتفال بالمولد النبوي عبر التاريخ الإسلامي
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: اعتماد 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من GAHAR

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، وذلك ضمن جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالمية، تتسم بأعلى معايير الأمان والسلامة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز ثقتهم في النظام الصحي الوطني.

اعتماد مستشفى دار الشفاء للعام الثالث 

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن من بين المستشفيات الحاصلة على الاعتماد المبدئي مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فيما تم تجديد اعتماد مستشفى دار الشفاء للعام الثالث على التوالي، ومستشفى دير مواس للعام الثاني، إلى جانب حصول مستشفى الزيتون التخصصي على الاعتماد الكلي لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن عملية الاعتماد تتضمن تقييمًا شاملًا للمنشآت الصحية، يركز على مدى التزامها بمعايير الجودة المعتمدة من «GAHAR»، والتي تشمل تطبيق سياسات تعزز سلامة المرضى، والالتزام بالمتطلبات الوطنية للجودة والوقاية من العدوى، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمات الطبية، ويعزز رضا المرضى والمنتفعين.

يُذكر أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز قدرته على تقديم رعاية صحية مستدامة وعادلة لجميع المواطنين.

GAHAR الصحة أمانة المراكز الطبية التأمين الصحي الشامل محافظات الجمهورية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

الشجرة التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم

شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة: اعتماد 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من GAHAR

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا

وزير الري

وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

بالصور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد