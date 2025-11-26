في اليوم العالمي للسكري.. يوم علمي حول التمريض والتعايش الصحي لمرضى الأورام

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر يوماً علمياً موسعاً بعنوان "الأورام وأهمية التعايش الصحي مع السُّكري"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمرض السكري، بهدف رفع الوعي بتأثير المرض على مرضى الأورام، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر.

وأكدت أسما مبارك، مدير إدارة التمريض بالمستشفى، أهمية إحياء هذا اليوم العالمي لتعزيز الوعي بمخاطر مرض السكري وأسبابه وأعراضه، والتشجيع على أساليب الكشف المبكر، مشيرةً إلى أن المستشفى تحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات الصحية التي تخدم المرضى والمجتمع، باعتبار السكري قضية صحية عالمية حرجة تتطلب جهودًا جماعية وفردية للوقاية والتشخيص والإدارة السليمة.

وأوضحت أن سوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة وإهمال الصحة العامة من أبرز أسباب انتشار المرض، لافتةً إلى أهمية التشخيص المبكر والمتابعة الدورية حسب ما تدعو إليه المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء مجتمع صحي واعٍ ومثقف.

وشهد اليوم العلمي تقديم عدد من الخدمات الصحية للعاملين شملت: قياس الضغط – السكر – الوزن – نسبة الأكسجين بالدم – معدل ضربات القلب، حيث تم فحص 150 حالة من العاملين بالمستشفى.

من جانبه، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بتنظيم الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للسكري، مثمناً جهود جميع العاملين بالمستشفى ودورهم المستمر في دعم المجتمع المحلي وخدمة المرضى.