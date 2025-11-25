شراكة استراتيجية بين “سان جود” الأمريكية و”شفاء الأورمان” لخدمة أطفال الصعيد

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، الدكتور عاصم بلجامي مدير مركز دبي لمستشفى سان جود لسرطان الأطفال وأبحاثه بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية ممتدة منذ عام 2023 بين المؤسستين لدعم رعاية الأطفال المرضى وتطوير مجالات البحث العلمي في جنوب مصر.

كان في استقبال العالم الكبير، قيادات مستشفى شفاء الأورمان، من بينهم مدير مستشفى الأطفال، ونواب المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومديري اليوم الواحد والتمريض ومعامل الأورمان والجودة وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة، تفقد د. بلجامي عددًا من أقسام المستشفى، شملت العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، وحدة علاج اليوم الواحد، عناية الأطفال، وحدة زرع النخاع، المعمل، الباثولوجي، الأشعة، والطب الإشعاعي.

كما شارك في احتفال المستشفى بأعياد ميلاد أطفال الأورمان لشهر نوفمبر، في أجواء إنسانية تعكس دعم المستشفى للصغار المحاربين.

والتقى مدير مركز دبي لسان جود بفريق من أخصائي واستشاري أورام الأطفال وزراعة النخاع، إلى جانب عقد اجتماع موسع مع الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، ورؤساء الأقسام المختلفة؛ لبحث تعزيز التعاون العلمي والسريري بين الجانبين.

وشهدت الزيارة تنظيم احتفالية لتكريم عدد من الأطفال محاربي السرطان ممن أتمّ الله عليهم الشفاء، بحضور الدكتور عاصم بلجامي، والدكتور هاني حسين، والدكتورة رحاب علي عبدالوهاب مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وفي ختام الزيارة، أعرب د. عاصم بلجامي عن تقديره للخدمات المقدمة داخل مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدًا أنها تضاهي أحدث المراكز العالمية في مجال رعاية أورام الأطفال.

وأشاد بالتعاون البنّاء بين الجانبين، معربًا عن رغبته في نقل تجربة مستشفى شفاء الأورمان إلى مراكز مماثلة بشرق المتوسط.

من جانبه، وجّه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر والتقدير للدكتور عاصم بلجامي على زيارته ودعمه المتواصل.

وأكد أن هذه الشراكة مع مستشفى سان جود تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية للأطفال في صعيد مصر وزيادة نسب الشفاء بين المرضى.