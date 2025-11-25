قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شراكة استراتيجية بين “سان جود” الأمريكية و”شفاء الأورمان” لخدمة أطفال الصعيد

شراكة استراتيجية بين “سان جود” الأمريكية و”شفاء الأورمان” لخدمة أطفال الصعيد
شراكة استراتيجية بين “سان جود” الأمريكية و”شفاء الأورمان” لخدمة أطفال الصعيد
شمس يونس

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، الدكتور عاصم بلجامي مدير مركز دبي لمستشفى سان جود لسرطان الأطفال وأبحاثه بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية ممتدة منذ عام 2023 بين المؤسستين لدعم رعاية الأطفال المرضى وتطوير مجالات البحث العلمي في جنوب مصر.

كان في استقبال العالم الكبير، قيادات مستشفى شفاء الأورمان، من بينهم مدير مستشفى الأطفال، ونواب المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومديري اليوم الواحد والتمريض ومعامل الأورمان والجودة وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة، تفقد د. بلجامي عددًا من أقسام المستشفى، شملت العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، وحدة علاج اليوم الواحد، عناية الأطفال، وحدة زرع النخاع، المعمل، الباثولوجي، الأشعة، والطب الإشعاعي.

كما شارك في احتفال المستشفى بأعياد ميلاد أطفال الأورمان لشهر نوفمبر، في أجواء إنسانية تعكس دعم المستشفى للصغار المحاربين.

والتقى مدير مركز دبي لسان جود بفريق من أخصائي واستشاري أورام الأطفال وزراعة النخاع، إلى جانب عقد اجتماع موسع مع الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، ورؤساء الأقسام المختلفة؛ لبحث تعزيز التعاون العلمي والسريري بين الجانبين.

وشهدت الزيارة تنظيم احتفالية لتكريم عدد من الأطفال محاربي السرطان ممن أتمّ الله عليهم الشفاء، بحضور الدكتور عاصم بلجامي، والدكتور هاني حسين، والدكتورة رحاب علي عبدالوهاب مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وفي ختام الزيارة، أعرب د. عاصم بلجامي عن تقديره للخدمات المقدمة داخل مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدًا أنها تضاهي أحدث المراكز العالمية في مجال رعاية أورام الأطفال.

وأشاد بالتعاون البنّاء بين الجانبين، معربًا عن رغبته في نقل تجربة مستشفى شفاء الأورمان إلى مراكز مماثلة بشرق المتوسط.

من جانبه، وجّه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر والتقدير للدكتور عاصم بلجامي على زيارته ودعمه المتواصل.

وأكد أن هذه الشراكة مع مستشفى سان جود تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية للأطفال في صعيد مصر وزيادة نسب الشفاء بين المرضى.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

الاهلي

المباراة الأزمة.. أرقام جديدة للأهلي بعد تتويجه بدوري المرتبط السلة

نادي الزمالك

الضغط يولد الأخطاء.. محمد طارق يكشف خطايا مجلس الزمالك

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد