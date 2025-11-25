قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومية للأنفاق توضح حقيقة نزع الملكية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تردد فى وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص أعمال نزع ملكيات تتم لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة من محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر .

تنفيذ المشروع بطول 19كم

وأضافت أنها تقوم حالياً بدراسة تنفيذ المشروع والذي يمتد بطول 19 كم وعدد 14 محطة لتوفير وسيلة نقل أخضر حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، حيث سيتم التنفيذ على مسار خط السكة الحديد الحالي في مسار معزول وسيتم الغاء المزلقانات لتجنب الحوادث واستبدال خط السكة الحديد بالمترو لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار والتكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد وكذا تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة. 

كما أوضحت الهيئة أنها لا تلجأ لأعمال نزع الملكية إلا في أضيق الحدود في جميع مشروعاتها حيث إنه يتم عمل دراسات جدوى بمعرفة كبرى الشركات الاستشارية لتحديد المسار الأمثل وأن تنفيذ هذا المشروع سيكون داخل حرم السكة الحديد مما لا يتطلب أعمال نزع ملكية ولكن تم التخطيط لاستبدال خط السكة الحديد الحالي (23 يوليو - شبين القناطر) بالمترو للاستفادة من المسار القائم.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بتحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بأى من المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة.

الهيئة القومية للأنفاق الخط الأول لمترو الأنفاق محطة المرج

