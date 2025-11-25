قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
فن وثقافة

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم السلم والثعبان لعب عيال مع لعبة وبلعبها

محمد شرنوبي
محمد شرنوبي
أوركيد سامي

 يقدم فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» واحدة من أكثر لحظاته تأثيراً عاطفياً من خلال الأغنية «لعبة وبلعبها» بصوت محمد شرنوبي، التي صدرت للتو. تحمل الأغنية مزيجاً من الحزن والندم والانكسار، لتضيف بعداً جديداً وحميمياً لعالم الفيلم العاطفي، محوّلة لحظة بسيطة إلى تجربة موسيقية تبقى عالقة في ذاكرة الجمهور.
الأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع عادل حقي، وتمتزج فيها الكلمات الشعرية مع لحن مؤثر يلامس هشاشة المشاعر بين الحب والفقدان. صوت شرنوبي يعكس كل كلمة بحسّية وصدق، متناغماً مع عمق وتوتر أحداث الفيلم.
كونها صدرت للتو، فإن «لعبة وبلعبها» بدأت بالفعل تترك أثرها لدى الجمهور، مضيفة روحاً وعاطفة واضحة إلى موسيقى فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال».

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

وزير الإعلام السعودي: مبادرة السلام العربية شكلت النواة الأولى لإقامة دولة فلسطين

يوهان فاديفول- وزير الخارجية الألماني

وزير الخارجية الألماني: قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

