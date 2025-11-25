قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تحصل على أول شهادة اعتماد دولية SILC بالولايات المتحدة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس إنجازًا طبيًا غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط، بعد حصول وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكلية الطب على شهادة الاعتماد الدولية SILC الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأوعية الدموية والقسطرة المخية SVIN، لتصبح بذلك أول وحدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنال هذا الاعتماد المرموق وفقًا للمعايير الأمريكية الكاملة لممارسات القسطرة المخية.

وجاء منح الشهادة خلال احتفال خاص أُقيم على هامش المؤتمر السنوي للجمعية في الولايات المتحدة؛ حيث قام فريق الجمعية بتسليم شهادة الاعتماد إلى الدكتور أحمد البسيوني مدير وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بجامعة عين شمس، تقديرًا للمستوى الطبي المتطور والخدمات عالية الجودة المقدمة داخل مستشفيات الجامعة.

وكان فريق التقييم الدولي قد زار الوحدة في أبريل الماضي، وأبدى انبهارًا كبيرًا بمستوى التجهيزات ودقة الممارسات الطبية وكفاءة الفريق، معتبرين الوحدة نموذجًا متقدمًا يواكب أفضل المعايير العالمية.

أكد الدكتور أحمد البسيوني أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من أ.د علي الأنور عميد كلية الطب، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الجهود المتواصلة من جميع أعضاء الفريق منذ تأسيس الوحدة، مشيرًا إلى أن الوحدة تقدم خدماتها العلاجية مجانًا بالكامل للمواطنين المصريين.

وأضاف البسيوني أن حصول الوحدة على اعتماد SILC يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها مصر في مجال القسطرة المخية وعلاج السكتات الدماغية، بالإضافة إلى لإلقاء محاضرة حول تطور هذا التخصص في مصر خلال أكبر مؤتمر للقسطرة المخية بولاية فلوريدا، حيث أبدى المشاركون إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في هذا المجال، وبخاصة النموذج المتميز لوحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس.

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

