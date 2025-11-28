فايا يونان وعبير نعمة تضيئان مهرجان صدى الأهرامات بليلة عربية تجمع بين الأصالة وروح العصر

في ليلة مميزة من ليالي مهرجان صدى الأهرامات، اجتمعت النجمتان فايا يونان وعبير نعمة على مسرح يحمل تاريخ المكان وروحه، ليقدّما واحدة من أجمل أمسيات المهرجان.

فايا يونان افتتحت الحفل بحضور لافت وقدّمت مجموعة من الأغاني المحبوبة بصوت دافئ وأداء قريب من الجمهور، فنجحت في خلق حالة خاصة من الهدوء والجمال.

أما عبير نعمة، قدمت على المسرح بثقة وإبداع واضح، أعمالًا أظهرت قوة صوتها وحساسيتها، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع كل أغنية تُقدّمها.

رافق الفنانتين أداء أوركسترالي متقن قدّمته CINESYMPHONY ORCHESTRA بقيادة المايسترو أحمد عويضة، بينما منح كورال المهرجان بقيادة أدهم عزت بالتعاون مع كورال الجامعة الألمانية وقائدتهم إنجي لطفي للحفل عمقًا موسيقيًا وتنوعًا في الطبقات الصوتية.

بهذا المزج بين الأصوات الفردية القوية والعمل الجماعي المنظم، خرجت الليلة بصورة أنيقة وهادئة، وتركت لدى الجمهور انطباعًا جميلًا عن هذا اللقاء الفني الذي جمع بين الأصالة وروح العصر.