إدوارد ينضم رسميا لأسرة مسلسل وننسى اللي كان

انضمّ الفنان إدوارد إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان" الذي تخوض بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز بمشاركة الفنان كريم فهمي، وذلك استعدادًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

ويُعد العمل من أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان، إذ يجمع بين الإثارة والكوميديا ويعتمد على توليفة فنية تضم نخبة من النجوم الشباب والمخضرمين.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته كل من إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، على أن يُعرض عبر قنوات MBC خلال رمضان 2026.

وبانضمام إدوارد، تزداد حالة الترقب حول العمل الذي يبدو أنه سيقدم مزيجًا فنيًا مختلفًا يجمع بين الدراما والتشويق واللمسات الكوميدية التي تميز بعض أبطاله.