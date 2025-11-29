وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان ويلتقي ممثلي كبرى الشركات

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم /السبت/ إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الباكستانيين، وممثلي كبرى الشركات الباكستانية؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

