استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025

سعر الذهب اليوم في مصر .. شهد سعر الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال جلسة الأمس، إذ ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بنحو 65 جنيهًا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على تحركات أسعار الذهب وأثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي الذين يترقبون بشكل مستمر أي تغيرات جديدة في الأسعار.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مستوى 6434.29 جنيه للجرام، وهو العيار الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة، إذ يتمتع بنسبة نقاء مرتفعة تجعله خيارًا أساسيًا للمستثمرين الذين يفضلون حفظ قيمة أموالهم في صورته النقية.

وتظل التوقعات الخاصة بحركة هذا العيار مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات العالمية في سوق الذهب، نظرًا لارتباط الأسعار المحلية بتحركات الأوقية عالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق مستوى 5630 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر ارتباطًا بقرارات الشراء لدى المواطنين، نظرًا لكونه العيار الأكثر استخدامًا في سوق المشغولات الذهبية في مصر.

يعد سعر عيار 21 المؤشر الأهم لدى تجار الذهب والمتعاملين، لأنه يشكل النسبة الأكبر من حجم المبيعات اليومية.

سعر الذهب اليوم عيار 18 وسعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 مستوى 4825.71 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين فئات الشباب نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45040 جنيهًا، وهو من وسائل الادخار الشائعة لدى شرائح واسعة من المواطنين، نظرًا لكونه يحافظ على قيمته مع مرور الوقت ويُعد إحدى أدوات الاستثمار المفضلة لدى الكثيرين.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

على المستوى العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم 4221 دولارًا للأوقية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، وهو رقم ينعكس مباشرة على أسعار الذهب محليًا في ظل ارتباط السوق المصرية بحركة الأسعار العالمية.

وتؤثر التغيرات الدولية، بما في ذلك تحركات الدولار الأمريكي واتجاهات سوق المعادن النفيسة، على توقعات المستثمرين داخل مصر، حيث يعتمد السوق المحلي بشكل رئيسي على المؤشرات العالمية في تحديد اتجاهاته اليومية.

توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن يستمر سعر الذهب اليوم في التحرك ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية حدوث تغيرات طفيفة حسب تطورات أسعار الذهب عالميًا وحركة الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويستمر الذهب في جذب اهتمام فئات واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.