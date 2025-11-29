قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عنتيل مدرسة بفيصل.. تفاصيل المكالمات الجنسية مع الطالبات وسر السقوط| خاص
جوائز تميز وإبداع.. لحظة تكريم محمد أبو العينين لرئيسة البرلمان الأوروبي
تصعيد نووي إيراني.. الموساد يحذر من احتمال صراع جديد مع إسرائيل
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025

سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025.. استقرار بعد قفزة جديدة
سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025.. استقرار بعد قفزة جديدة
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم في مصر .. شهد سعر الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال جلسة الأمس، إذ ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بنحو 65 جنيهًا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على تحركات أسعار الذهب وأثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي الذين يترقبون بشكل مستمر أي تغيرات جديدة في الأسعار.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مستوى 6434.29 جنيه للجرام، وهو العيار الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة، إذ يتمتع بنسبة نقاء مرتفعة تجعله خيارًا أساسيًا للمستثمرين الذين يفضلون حفظ قيمة أموالهم في صورته النقية.

واقرأ أيضًا:

رسميًا الآن بعد ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 اليوم

وتظل التوقعات الخاصة بحركة هذا العيار مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات العالمية في سوق الذهب، نظرًا لارتباط الأسعار المحلية بتحركات الأوقية عالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق مستوى 5630 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر ارتباطًا بقرارات الشراء لدى المواطنين، نظرًا لكونه العيار الأكثر استخدامًا في سوق المشغولات الذهبية في مصر.

يعد سعر عيار 21 المؤشر الأهم لدى تجار الذهب والمتعاملين، لأنه يشكل النسبة الأكبر من حجم المبيعات اليومية.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18 وسعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 مستوى 4825.71 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين فئات الشباب نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45040 جنيهًا، وهو من وسائل الادخار الشائعة لدى شرائح واسعة من المواطنين، نظرًا لكونه يحافظ على قيمته مع مرور الوقت ويُعد إحدى أدوات الاستثمار المفضلة لدى الكثيرين.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

على المستوى العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم 4221 دولارًا للأوقية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، وهو رقم ينعكس مباشرة على أسعار الذهب محليًا في ظل ارتباط السوق المصرية بحركة الأسعار العالمية.

وتؤثر التغيرات الدولية، بما في ذلك تحركات الدولار الأمريكي واتجاهات سوق المعادن النفيسة، على توقعات المستثمرين داخل مصر، حيث يعتمد السوق المحلي بشكل رئيسي على المؤشرات العالمية في تحديد اتجاهاته اليومية.

سعر الذهب

توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن يستمر سعر الذهب اليوم في التحرك ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية حدوث تغيرات طفيفة حسب تطورات أسعار الذهب عالميًا وحركة الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويستمر الذهب في جذب اهتمام فئات واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميًا توقعات أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الآن سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

ترشيحاتنا

إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار

تعثر مفاوضات غزة وأزمة الأنفاق.. وخبير: سيتم إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار

حادث البحيرة

القصة الكاملة لوفاة مهندس وطبيبة و3 من أبنائهم في البحيرة

احتفالات اهالي قنا

احتفال سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر منذ 85 عاما وحتى الآن في قنا ..ما القصة؟

بالصور

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو" ‏

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد