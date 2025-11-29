تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 29-11-2025

تعرض سعر الذهب لهزة في قيمته بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 في محلات الصاغة المصرية.

تراجع الذهب

هوي سعر الذهب بمعدلات طفيفة داخل الصاغة المصرية بقيمة وصلت 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب سعر الذهب

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية بصورة دورية بلغت 500 جنيه في المتوسط، ليكسر الذهب جمود الهبوط على مدار الاسابيع الماضية، ليصعد بقيمة 45 جنيه مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 5590 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6428 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5625 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ متوسط سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4821 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3750 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4291 دولار للبيع و 4292 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء.