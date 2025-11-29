قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 29-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أشهر عيار ذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

هبوط طفيف

وقبل ساعات سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، هبوطًا بقيمة لم تجاوز 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5590 جنيه للبيع و 5625 جنيه للشراء

تحركات الذهب

على مدار الساعات القلائل من بدء تعاملات مساء اليوم، سجل سعر جرام الذهب هبوطًا محدودًا ليكسر بذلك زيادته أمس بقيمة 35 جنيه في المتوسط.

تذبذب مستمر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لهزات خلال الأسابيع الماضية بقيمة لا تقل عن 500 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل سعر جرام الذهب وفقًا لأخر تحديث له، مسجلًا بذلك نحو 5590 جنيه 

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6428 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5590 جنيه للبيع و 5625 جنيه للشراء

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4821 جنيه للشراء

سعر عيار 14 الأقل قيمة

بلغ أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 نحو 3726 جنيه للبيع و 3750 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه  للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

ترشيحاتنا

نادر ابو الليف

نادر ابو الليف يعتذر عن نشر خبر وفاة والدة رضا البحراوي

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ديفيد سكفارلدزه

ديفيد سكفارلدزه يكشف أسرار المسرح الموسيقي في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ الدولي

بالصور

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو" ‏

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد