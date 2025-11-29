آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 29-11-2025

استمر استقرار سعر أشهر عيار ذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

هبوط طفيف

وقبل ساعات سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، هبوطًا بقيمة لم تجاوز 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5590 جنيه للبيع و 5625 جنيه للشراء

تحركات الذهب

على مدار الساعات القلائل من بدء تعاملات مساء اليوم، سجل سعر جرام الذهب هبوطًا محدودًا ليكسر بذلك زيادته أمس بقيمة 35 جنيه في المتوسط.

تذبذب مستمر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لهزات خلال الأسابيع الماضية بقيمة لا تقل عن 500 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل سعر جرام الذهب وفقًا لأخر تحديث له، مسجلًا بذلك نحو 5590 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6428 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5625 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4821 جنيه للشراء

سعر عيار 14 الأقل قيمة

بلغ أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 نحو 3726 جنيه للبيع و 3750 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء