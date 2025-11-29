قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خارجة
استشارية نفسية: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها
وائل ربيع: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس.. و3000 ضابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال| فيديو
أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل
دعاء صلاة الفجر يجلب لك البركة في الرزق.. لا تتغافل عنه
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشهد انتظام امتحانات الميد تيرم
فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 29-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر آقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 29-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أدني  عيار ذهب

وتضمن سعر أدني أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل فئة في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر عيار 14اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

ومع أول تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب ثباتا علي مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات الذهب 

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس الجمعة، استمر تصاعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيه علي الأقل بعد انخفاض استمر منذ أمس الأول.

تذبذب الذهب

وفقًا لتعاملات الأسواق والتي أظهرت هبوطا حادا في سعر جرام الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع ليهوى المعدن الأصفر بقيمة لم تقل عن 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5590 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 44.72 ألف جنيه للبيع و 45.05 ألف جنيه للشراء

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضاً هي آخر جليات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

ساعدت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وكريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

هذا بالإضافة إلى كيفن هاسيت الذي برز كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد مرشح الرئيس دونالد ترامب، والذي صرح بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو.

ضعف الدولار الأمريكي يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر جاذبيةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

يذكر أن سعر الذهب انخفض لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، لكنه استأنف ارتفاعه سريعًا مع تمسك المتداولين إلى حد كبير بمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. كما عززت مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسهم من الطلب على الملاذ الآمن.

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

