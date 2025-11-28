أخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 28-11-2025

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر خلال تداولات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب مستقر

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية استقرارا من دون أي تغيير منذ ساعات من بدء عمليات التداول داخل الصاغة.

ارتفاع طفيف

وارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التقلبات والتذبذب على مدار الأسابيع القلائل الماضية ليفقد ما يقارب من 500 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة.

واستكمل أمس نزيف الخسائر ليهوي بقيمة 15 جنيها في المتوسط رغم كسره حالة التراجع قبل قليل

أخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5545 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6337 جنيه للبيع و 6371 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5545 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4752 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 36966 جنيه للبيع و 3716 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.36 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4187 دولار للبيع و 4190 دولار للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في طريقها إلى أن تسجل قفزة للشهر الرابع على التوالي، حيث يجد الذهب الدعم من تفاؤل المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يتجه الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مما يدعم الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند المستوى 4193 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4159 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4182 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

خفض أسعار الفائدة

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضاً هي آخر جليات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.