سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025

شهد سعر أشهر عيار ذهب استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 29-11-2025 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء

استقرار الذهب

ومع أول تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب ثباتا علي مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس الجمعة، استمر تصاعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيه علي الأقل بعد انخفاض استمر منذ أمس الأول.

تذبذب الذهب

وفقًا لتعاملات الأسواق والتي أظهرت هبوطا حادا في سعر جرام الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع ليهوى المعدن الأصفر بقيمة لم تقل عن 500 جنيه في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5590 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 44.72 ألف جنيه للبيع و 45.05 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء

البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضاً هي آخر جليات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.

ساعدت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وكريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

هذا بالإضافة إلى كيفن هاسيت الذي برز كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد مرشح الرئيس دونالد ترامب، والذي صرح بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو.

ضعف الدولار الأمريكي يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر جاذبيةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

يذكر أن سعر الذهب انخفض لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، لكنه استأنف ارتفاعه سريعًا مع تمسك المتداولين إلى حد كبير بمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. كما عززت مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسهم من الطلب على الملاذ الآمن،