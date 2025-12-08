الطب البيطري: الوقاية من الحمى القلاعية تعتمد بشكل أساسي على التحصين

أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي، مشيرا إلى أن الوقاية منه تعتمد بشكل أساسي على التحصين، مثل فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الإنسان.

وقال الحسيني عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن التطعيمات تمنع انتشار المرض وتقلل من حدة أعراضه، لكنها لا تمنع وجود الفيروس بشكل كامل، ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مرض الحمى القلاعية ليس مرض جديد أو حديث، مؤكدا أنه مرض فيروسي متوطن موجود على مدار عقود طويلة، والوزارة تنفذ ثلاث حملات قومية على مدار العام، لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية.