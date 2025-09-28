هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في خاصية Apple Intelligence

أطلقت شركة آبل هواتف آيفون 17 الجديدة، مزودا بأحدث التقنيات وميزات Apple Intelligence التي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز هذه التقنية بتحسين أداء سيري، النص التنبؤي، والاقتراحات الذكية للتطبيقات.



ومع ذلك، أبلغ عدد من مستخدمي هواتف آيفون 17 عن وجود مشاكل في عمل Apple Intelligence، من بينها أخطاء في التعرف على الأوامر الصوتية عبر سيري، اقتراحات نصية غير دقيقة، وعدم تقديم اقتراحات تطبيقات مخصصة، وتعود هذه المشكلات المحتملة إلى أخطاء برمجية، مشاكل في التوافق مع التطبيقات، أو إعدادات المستخدم.

تقارير المستخدمين عن الأعطال

أبلغ عدد من مستخدمي آيفون 17 عن مشكلات حيث لم تعمل مزايا خاصية Apple Intelligence كما هو متوقع، تشمل هذه المشكلات:

- أعطال سيري: أشار المستخدمون إلى أن سيري يفشل في التعرف بدقة على الأوامر أو يرد بإجابات غير ذات صلة.

- أخطاء النص التنبؤي: كانت ميزة النص التنبؤي غير متناسقة، تقترح كلمات لا تتناسب مع سياق المحادثة.

- مشكلات الاقتراحات الذكية: لم يقدم الجهاز اقتراحات تطبيقات مخصصة بناء على أنماط الاستخدام، مما أدى إلى تجربة أقل تخصيصا.

في بعض المنتديات، ذكر أحد المستخدمين أن سيري كثيرا ما يسيء تفسير الطلبات الأساسية، مما يجعل المهام اليومية متعبة، وأشار مستخدم آخر إلى أن ميزة النص التنبؤي تقترح كلمات لا علاقة لها بالرسالة المقصودة، مما يسبب إحباطا في التواصل.

الأسباب المحتملة للمشكلات

لفهم سبب عدم عمل Apple Intelligence بشكل صحيح في آيفون 17، يجب فحص عدة عوامل محتملة:

- أخطاء برمجية: قد تكون الأخطاء البرمجية التي ظهرت أثناء الإطلاق الأولي للجهاز هي السبب الرئيسي، غالبا ما تهدف تحديثات آبل إلى إصلاح هذه المشكلات، لذا من الضروري التأكد من أن الجهاز يعمل بأحدث إصدار من iOS.

- مشكلات التوافق: قد تلعب التوافق مع التطبيقات الخارجية دورا كبيرا في تعطل ميزات Apple Intelligence، بعض التطبيقات قد لا تدعم بالكامل التحسينات الحديثة في خوارزميات التعلم الآلي لدى آبل، مما يؤدي إلى أداء غير متناسق.

- إعدادات المستخدم: في بعض الحالات، قد تؤثر إعدادات المستخدم على طريقة عمل Apple Intelligence، مثلا، إذا لم تمنح الأذونات اللازمة، قد تعطل بعض الميزات أو تقيد.



ونصحت آبل المستخدمين بتحديث نظام iOS إلى أحدث إصدار، مراجعة أذونات التطبيقات، وإعادة تعيين الإعدادات عند الحاجة، كما دعت إلى التواصل مع دعم الشركة لحل المشكلات الفنية.



تظل Apple Intelligence عنصرا رئيسيا في آيفون 17، حيث تسعى آبل إلى تطويرها باستمرار لجعل الأجهزة أكثر ذكاء واستجابة لاحتياجات المستخدمين.