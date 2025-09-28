قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالدوري
هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في خاصية Apple Intelligence

شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل هواتف آيفون 17 الجديدة، مزودا بأحدث التقنيات وميزات Apple Intelligence التي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز هذه التقنية بتحسين أداء سيري، النص التنبؤي، والاقتراحات الذكية للتطبيقات.

ومع ذلك، أبلغ عدد من مستخدمي هواتف آيفون 17 عن وجود مشاكل في عمل Apple Intelligence، من بينها أخطاء في التعرف على الأوامر الصوتية عبر سيري، اقتراحات نصية غير دقيقة، وعدم تقديم اقتراحات تطبيقات مخصصة، وتعود هذه المشكلات المحتملة إلى أخطاء برمجية، مشاكل في التوافق مع التطبيقات، أو إعدادات المستخدم.

تقارير المستخدمين عن الأعطال

أبلغ عدد من مستخدمي آيفون 17 عن مشكلات حيث لم تعمل مزايا خاصية Apple Intelligence كما هو متوقع، تشمل هذه المشكلات:

- أعطال سيري: أشار المستخدمون إلى أن سيري يفشل في التعرف بدقة على الأوامر أو يرد بإجابات غير ذات صلة.

- أخطاء النص التنبؤي: كانت ميزة النص التنبؤي غير متناسقة، تقترح كلمات لا تتناسب مع سياق المحادثة.

- مشكلات الاقتراحات الذكية: لم يقدم الجهاز اقتراحات تطبيقات مخصصة بناء على أنماط الاستخدام، مما أدى إلى تجربة أقل تخصيصا.

في بعض المنتديات، ذكر أحد المستخدمين أن سيري كثيرا ما يسيء تفسير الطلبات الأساسية، مما يجعل المهام اليومية متعبة، وأشار مستخدم آخر إلى أن ميزة النص التنبؤي تقترح كلمات لا علاقة لها بالرسالة المقصودة، مما يسبب إحباطا في التواصل.

الأسباب المحتملة للمشكلات

لفهم سبب عدم عمل Apple Intelligence بشكل صحيح في آيفون 17، يجب فحص عدة عوامل محتملة:

- أخطاء برمجية: قد تكون الأخطاء البرمجية التي ظهرت أثناء الإطلاق الأولي للجهاز هي السبب الرئيسي، غالبا ما تهدف تحديثات آبل إلى إصلاح هذه المشكلات، لذا من الضروري التأكد من أن الجهاز يعمل بأحدث إصدار من iOS.

- مشكلات التوافق: قد تلعب التوافق مع التطبيقات الخارجية دورا كبيرا في تعطل ميزات Apple Intelligence، بعض التطبيقات قد لا تدعم بالكامل التحسينات الحديثة في خوارزميات التعلم الآلي لدى آبل، مما يؤدي إلى أداء غير متناسق.

- إعدادات المستخدم: في بعض الحالات، قد تؤثر إعدادات المستخدم على طريقة عمل Apple Intelligence، مثلا، إذا لم تمنح الأذونات اللازمة، قد تعطل بعض الميزات أو تقيد.

ونصحت آبل المستخدمين بتحديث نظام iOS إلى أحدث إصدار، مراجعة أذونات التطبيقات، وإعادة تعيين الإعدادات عند الحاجة، كما دعت إلى التواصل مع دعم الشركة لحل المشكلات الفنية.

تظل Apple Intelligence عنصرا رئيسيا في آيفون 17، حيث تسعى آبل إلى تطويرها باستمرار لجعل الأجهزة أكثر ذكاء واستجابة لاحتياجات المستخدمين.

هواتف آيفون الجديدة Apple Intelligence خلل في مزايا الذكاء الاصطناعي في آيفون

