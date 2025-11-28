أسرار كبيرة وراء القضية.. آبل تحارب قوانين مكافحة الاحتكار في الهند

رفعت شركة آبل الأمريكية، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار CCI، اعتراضا على طريقة احتساب الغرامات التي تعتمد على إيراداتها العالمية.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه آبل نموا سريعا في سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث تطالب الشركة بإلغاء التعديل في قانون مكافحة الاحتكار الذي قد يفرض عليها غرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقا لتقرير من وكالة "رويترز".

آبل تقاضي الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار بسبب استخدام إيراداتها العالمية في حساب الغرامات

قالت آبل في بيان لها إن استخدام الهيئة الهندية لإيرادات الشركة العالمية في حساب الغرامات “غير دستوري ومبالغ فيه وغير عادل”، ولم ترد آبل على الفور على طلب تعليق من شبكة CNBC.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار كانت قد بدأت التحقيق في شكاوى قدمها تحالف من الشركات الناشئة الهندية و"مجموعة ماتش" المالكة لتطبيق "تيندر"، حيث اتهموا آبل بـ "السلوك التعسفي" الذي يجبر المطورين على دفع عمولات مرتفعة على عمليات الشراء داخل التطبيقات.

من جانبها، نفت آبل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن القرار النهائي للهيئة الهندية لم يصدر بعد، لكنها أشارت في وقت سابق إلى أنها ترى أن فرض استخدام نظام الدفع الخاص بـ آبل IAP لجميع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيقات “يحد من خيارات المطورين في اختيار نظام الدفع الذي يفضلونه”، وذلك في أمر صدر في ديسمبر 2021.

في المقابل، سجلت آبل أعلى شحنات فصلية لها في الهند، حيث تم شحن 5 ملايين وحدة في الربع الثالث من عام 2025، وفقا لبيانات من "آي دي سي".

ومن المتوقع أن تبيع الشركة نحو 15 مليون جهاز آيفون في الهند هذا العام، ما قد يجعلها ضمن أكبر خمس شركات للهواتف الذكية في البلاد، وفقا لتصريحات نافكيندار سينغ، نائب الرئيس المساعد في "آي دي سي" الهند في 18 نوفمبر.

تستمر آبل في توسيع سلاسل إمدادها التصنيعية بعيدا عن الصين نحو الهند، حيث سجلت صادرات أبل من الهند رقما قياسيا في عام 2024 بلغ 12.8 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بالعام السابق.