قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرار كبيرة وراء القضية.. آبل تحارب قوانين مكافحة الاحتكار في الهند

آبل تقاضي الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار بسبب استخدام إيراداتها العالمية في حساب الغرامات
آبل تقاضي الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار بسبب استخدام إيراداتها العالمية في حساب الغرامات
شيماء عبد المنعم

رفعت شركة آبل الأمريكية، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار CCI، اعتراضا على طريقة احتساب الغرامات التي تعتمد على إيراداتها العالمية. 

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه آبل نموا سريعا في سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث تطالب الشركة بإلغاء التعديل في قانون مكافحة الاحتكار الذي قد يفرض عليها غرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقا لتقرير من وكالة "رويترز".

آبل تقاضي الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار بسبب استخدام إيراداتها العالمية في حساب الغرامات

قالت آبل في بيان لها إن استخدام الهيئة الهندية لإيرادات الشركة العالمية في حساب الغرامات “غير دستوري ومبالغ فيه وغير عادل”، ولم ترد آبل على الفور على طلب تعليق من شبكة CNBC.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار كانت قد بدأت التحقيق في شكاوى قدمها تحالف من الشركات الناشئة الهندية و"مجموعة ماتش" المالكة لتطبيق "تيندر"، حيث اتهموا آبل بـ "السلوك التعسفي" الذي يجبر المطورين على دفع عمولات مرتفعة على عمليات الشراء داخل التطبيقات.

من جانبها، نفت آبل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن القرار النهائي للهيئة الهندية لم يصدر بعد، لكنها أشارت في وقت سابق إلى أنها ترى أن فرض استخدام نظام الدفع الخاص بـ آبل IAP لجميع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيقات “يحد من خيارات المطورين في اختيار نظام الدفع الذي يفضلونه”، وذلك في أمر صدر في ديسمبر 2021.

في المقابل، سجلت آبل أعلى شحنات فصلية لها في الهند، حيث تم شحن 5 ملايين وحدة في الربع الثالث من عام 2025، وفقا لبيانات من "آي دي سي". 

ومن المتوقع أن تبيع الشركة نحو 15 مليون جهاز آيفون في الهند هذا العام، ما قد يجعلها ضمن أكبر خمس شركات للهواتف الذكية في البلاد، وفقا لتصريحات نافكيندار سينغ، نائب الرئيس المساعد في "آي دي سي" الهند في 18 نوفمبر.

تستمر آبل في توسيع سلاسل إمدادها التصنيعية بعيدا عن الصين نحو الهند، حيث سجلت صادرات أبل من الهند رقما قياسيا في عام 2024 بلغ 12.8 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بالعام السابق.

آبل دعوى قضائية الهند مكافحة الاحتكار الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

رحلات عمرة

بعد قرار السياحة الأخير.. عقوبات مشددة لمنفذي رحلات عمرة بالمخالفة

شيماء نبيه، عضو مجلس النواب

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية إتسمت بالمكاشفة والمصارحة

مصطفى الكحيلي, عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية بعثت برسائل هامة

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد