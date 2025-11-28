الأكثر استخداما في الشتاء.. نصائح لاستخدام هذه الأجهزة وتقليل فاتورة الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح على صفحته الرسمية فيس بوك التى تساعد فى التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالى الحصول على فاتورة كهرباء تناسبك عند استخدام الأجهزة الكهربائية الأكثر استخداما في فصل الشتاء ومنها السخان والدفاية وغلاية المياه.

نصائح لاستخدام غلاية المياه



قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها .

لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة



نصائح لاستخدام الدفاية



1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لاستخدام الفرن الكهربائي





1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

2-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر

3-بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.



