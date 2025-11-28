قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأكثر استخداما في الشتاء.. نصائح لاستخدام هذه الأجهزة وتقليل فاتورة الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح على صفحته الرسمية فيس بوك  التى تساعد فى التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالى الحصول على فاتورة كهرباء تناسبك  عند استخدام الأجهزة الكهربائية الأكثر استخداما في فصل الشتاء  ومنها السخان والدفاية وغلاية المياه. 

نصائح لاستخدام غلاية المياه


قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها .
لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.
4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة

 


نصائح لاستخدام الدفاية


1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لاستخدام الفرن الكهربائي

 

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

 

2-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر

3-بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.


 

الكهرباء فاتورة الكهرباء الأجهزة الكهربائية

الإعلامية هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

حامد حمدان

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

دولار

كلوب

منتخب مصر

خدعة صادمة تهزّ إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

