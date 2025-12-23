قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الكونغو وبنين في مواجهتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
إسلام مقلد

كشف مدربا منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين عن تشكيل فريقيهما قبل مواجهتهما، بعد قليل، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

فى حراسة المرمى: مباسي نزاو.

فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي.

فى خط الوسط: بونغوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو.

فى خط الهجوم: باكامبو.

تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية

فى حراسة المرمى: ساتورتين.

فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو.

فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.

فى خط الهجوم: ألوكو.

الكونغو الديمقراطية وبنين الكونغو الديمقراطية بنين بطولة كأس الأمم الأفريقية

