كيا K8 موديل 2025.. سيدان فاخرة بتجهيزات قوية| صور

تؤكد كيا الكورية الجنوبية عملاق تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية، عبر طرح طرازها الجديد Kia K8 موديل 2025، الذي ينتمي إلى فئة سيارات السيدان، الذي يجمع بين الفخامة العصرية والتقنيات المتقدمة.

تصميم سيارة كيا K8

اعتمدت كيا في K8 موديل 2025 على ملامح تصميمية عصرية حيث تصدر الواجهة الأمامية شبك التهوية الشهير بتصميم وجه النمر بلمسة أكثر حداثة، يتكامل مع مقدمة حادة وانسيابية تعكس الطابع الرياضي، كما زُودت السيارة بجنوط ذات تصميم رياضي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية وخلفية تعزز من الرؤية والسلامة.

أمن من الجزء الخلفي للتصميم ظهرت المصابيح باطلالة متصلة وبأسلوب هندسي أنيق، مع المفهوم رباعي الأبواب، مدعومًا بمساحة تخزين خلفية مناسبة، ولمسات ديناميكية تعزز من انسيابية الهيكل الخارجي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

محركات وأداء كيا K8

تقدم كيا K8 بخيارات متنوعة لمنظومة الحركة، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك Smartstream V6 سعة 3.5 لتر يعمل بالوقود التقليدي، ويولد قوة تصل إلى 296 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على منظومة هجين HEV تجمع بين محرك تيربو سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي، بقوة إجمالية تبلغ 177 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مقصورة وتجهيزات كيا K8

تتوسط قمرة القيادة للسيارة كيا K8 شاشة منحنية مزدوجة قياس 12.3 بوصة مدمجة بسلاسة مع لوحة العدادات الرقمية، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي متعدد المكبرات، المقاعد مكسوة بالجلد وتدعم التحكم الكهربائي لاختيار وضعية الجلوس، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تعزز من سهولة التحكم.

كما زُودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية، إلى جانب فرامل يد إلكترونية، وعلى صعيد السلامة، تشمل التجهيزات وسائد هوائية متعددة، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، إضافة إلى تقنيات رصد النقاط العمياء، والمساعدة على الحفاظ على المسار، وحساسات حركة أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا.