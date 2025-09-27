قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبناء مصر في الخارج   يقومون بعمل وطني وتحويلاتهم تجاوزت 36 مليار دولار .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أهالينا في الخارج لو عايزين الشهد نعمله ليهم ". 


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :"  أبناء مصر في الخارج حولوا أرقام كبيرة بالدولارات من أجل حجز أراضي متميزة من وزارة الإسكان  واللي عايز أرض في أكتوبر حصل على أرض في سوهاج".

وأكمل  الإعلامي أحمد موسى :"  بيت الوطن مبادرة في غاية الأهمية لكن مفيش مواطن في الخارج حجز أرض حصل على الأرض التي حجزها وحصل على أرض في مناطق أخرى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  المصري في الخارج طلب أرض في أماكن متميزة ادوهم الأراضي اللي هم عايزنها "، مضيفا:" الناس دي لو طلبت الشهد حقهم ومينفعش نتأخر عليهم دول بيحولوا فلوسهم بالعملة الصعبة لمصر ".

وأكمل احمد موسى :" أتمنى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التدخل في هذا الملف لحله ".

وقام أحمد موسى باستقبال مجموعة من الاتصالات من المصريين في الخارج الذين دفعوا أموالا لحجز أراضي متميزة للتعرف على شكواهم .
 

