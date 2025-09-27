بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبناء مصر في الخارج يقومون بعمل وطني وتحويلاتهم تجاوزت 36 مليار دولار .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهالينا في الخارج لو عايزين الشهد نعمله ليهم ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" أبناء مصر في الخارج حولوا أرقام كبيرة بالدولارات من أجل حجز أراضي متميزة من وزارة الإسكان واللي عايز أرض في أكتوبر حصل على أرض في سوهاج".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بيت الوطن مبادرة في غاية الأهمية لكن مفيش مواطن في الخارج حجز أرض حصل على الأرض التي حجزها وحصل على أرض في مناطق أخرى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المصري في الخارج طلب أرض في أماكن متميزة ادوهم الأراضي اللي هم عايزنها "، مضيفا:" الناس دي لو طلبت الشهد حقهم ومينفعش نتأخر عليهم دول بيحولوا فلوسهم بالعملة الصعبة لمصر ".

وأكمل احمد موسى :" أتمنى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التدخل في هذا الملف لحله ".

وقام أحمد موسى باستقبال مجموعة من الاتصالات من المصريين في الخارج الذين دفعوا أموالا لحجز أراضي متميزة للتعرف على شكواهم .

