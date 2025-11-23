تشكيل المصري لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

كشف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لأولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يستضيف فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في السادسة مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ويبحث أبناء المدينة الباسلة عن الفوز وحصد أول 3 نقاط داخل الديار.

وجاء تشكيل المصري لمباراة كايزر شيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي لحراسة المرمى

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين، وفى الهجوم: كينجسلي ايدوو.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو ، محمد الشامي ، أحمد القرموطي ، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف، وعبد الوهاب نادر.