سفير إيران في روسيا: التعاون العسكري بين طهران وموسكو يتقدم وفق المخطط

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن العلاقات العسكرية الدفاعية بين طهران وموسكو "تتقدم وفق الخطط الموضوعة".

وأضاف السفير الإيراني، في تصريحات تلفزيونية، أوردتها وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، أن روسيا لعبت دورا سياسيا ودبلوماسيا مهمًا عبر إصدار 3 بيانات، ودعمها في مجلس الأمن الدولي خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.



وشدد جلالي على أن إيران لم تطلب منظومة (S-400) قبل الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، موضحا أن مجالات أخرى من التعاون العسكري تمضي "وفق الخطة وبسرية".

وأوضح أن طبيعة الاتفاقات بين إيران وروسيا تختلف عن تلك التي تربط موسكو بكل من بيلاروس وكوريا الشمالية، وأن المقترحات الروسية بشأن اتفاقات دفاعية مشتركة ما تزال في مراحلها الأولية.



ولفت إلى أن إيران كانت دائما موجودة على طاولة التفاوِض، وتحترم أطر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها “لا تقبل المفاوضات التي تنتهي إلى فرض أو استسلام”.