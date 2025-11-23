قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
أخبار العالم

اليابان تنشر صواريخا قرب تايوان.. والصين تتهم رئيسة الوزراء

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أن خطط طوكيو لنشر صواريخ متوسطة المدى في جزيرة يوناجوني القريبة من تايوان، تنفذ كما هو مخطط لها أن تنفذ.

نشر الصواريخ يخفض فرص الهجوم

وقال كويزومي، الذي اختتم زيارة للقاعدة العسكرية الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، إن نشر الصواريخ "يمكن أن يساعد على خفض فرص شن هجوم مسلح على اليابان".

وتعتبر بكين هذه الخطوة تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دفاعية يابانية لتكثيف الوجود العسكري على جزر الجنوب، في ظل مخاوف من تزايد القوة العسكرية الصينية واحتمالات اندلاع اشتباك حول تايوان.

وبعد ساعات من التصريح الياباني، صعّدت الصين لهجتها الدبلوماسية، إذ أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان "تجاوزت الخط ألأحمر" وأن بكين "سترد بحزم" لحماية سيادتها ووحدة أراضيها. ووصف وانغ تصريحات تاكايشي بأنها "صادمة"، داعيا طوكيو إلى "تصحيح الخطأ فورا وعدم المضي في المسار الخاطئ".

ونفت طوكيو الاتهامات الصينية، مؤكدة أن موقفها من أزمة تايوان لم يتغير وأن المزاعم حول تغيير السياسة اليابانية "لا أساس لها". فيما دعت مسؤولة يابانية سابقة إلى تكثيف الحوار لمنع تدهور أكبر في العلاقات بين القوتين الآسيويتين.
 

وزير الدفاع الياباني صواريخ تايوان اليابان الآسيويتين

المزيد

