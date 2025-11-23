الرئيس البرازيلي يعرب عن قلقه بسبب وجود القوات الأمريكية في البحر الكاريبي

أعرب الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن قلقه الشديد بسبب وجود القوات الأمريكية في البحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية.

التحركات العسكرية تثير المخاوف

وشدد على أن التحركات العسكرية الأمريكية تثير مخاوف جدية، في ظل الحديث المتزايد عن احتمال تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس.



وأكد سيلفا في تصريح له على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج أنه سيطرح هذه المسألة خلال محادثاته المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتعقد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ يومي الـ22 والـ23 من نوفمبر، حيث يترأس أورشكين الوفد الروسي المشارك في الاجتماعات.

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هغسيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يعبث" في مقاربته ملف فنزويلا، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ظل تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن أي تصعيد أو تحرك ضد كاراكاس سيجري "على أساس معلومات دقيقة" وبناء على تقييمات استخبارية شاملة.

وأضاف أن الرئيس الفنزويلي "متورط في الاتجار بالمخدرات ومتهم فعلاً"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تمنح الإدارة الأمريكية وسائل إضافية لتزويد ترامب بـ"خيارات جديدة وحاسمة" في التعامل مع كاراكاس.