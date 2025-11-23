ترامب: أوكرانيا لم تعبر عن امتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا لم تعبر عن إمتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا، حتى مع استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية، في حين تواصل أوروبا شراء النفط الروسي.

وأضاف ترامب، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية،: "لم تعبر القيادة الأوكرانية عن أي امتنان لجهودنا، وتواصل أوروبا شراء النفط من روسيا، وتواصل الولايات المتحدة أيضا بيع كميات هائلة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي؛ لتصل (في النهاية) إلى أوكرانيا".

وتزامن هذا التعليق مع اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف؛ لإجراء محادثات حول مسودة خطة قدمتها واشنطن لإنهاء الحرب.