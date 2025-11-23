النيابات والمحاكم تفعل غرفتها لمراقبة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبد الباقي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن بدء عمل غرفة العمليات المركزية استعدادًا لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي الاثنين 24 نوفمبر والثلاثاء 25 نوفمبر.

وتعمل غرفة العمليات هذا العام في إطار تنسيق كامل ودائم مع الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تهيئة الظروف المناسبة للعاملين بالهيئات القضائية أثناء القيام بمهامهم في الإشراف على العملية الانتخابية.

ويأتي هذا التنسيق تأكيدًا على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات، لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية وفي أجواء مستقرة ومنظمة.

وأكدت النقابة، أن غرفة العمليات ستتابع جميع العاملين المكلفين بالإشراف داخل الهيئات القضائية متابعة لحظية، وستتولى رصد أي مشكلات قد تطرأ أثناء يومي الاقتراع، مع التدخل الفوري لحلها من خلال التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن استمرار العمل دون تعطّل أو معوقات.

كما شددت النقابة، على أن دورها خلال هذه المرحلة ينطلق من رسالتها الخدمية تجاه العاملين، حيث تضع في مقدمة أولوياتها دعمهم ومساندتهم وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وأوضحت أن النقابة تتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات الرسمية والتنظيمية، مؤكدة أن خدماتها لا تقتصر على الدعم الإداري فقط، بل تشمل توفير قنوات اتصال فعّالة، ومتابعة ميدانية من خلال التنسيق مع اللجان النقابية.

وأشارت النقابة إلى أن غرفة العمليات تعمل وفق خطة مُحكمة تمتد حتى إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية، مؤكدة أن فرق المتابعة قد أنهت استعداداتها بالكامل، وأن العمل سيستمر على مدار الساعة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وفي ختام البيان، وجهت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الشكر لكل الجهات التنفيذية بما يعكس حرص الدولة ومؤسساتها على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ودعم جميع العاملين المشاركين فيها.