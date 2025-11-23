توتنهام ضد آرسنال.. التشكيل الرسمي لـ ديربي شمال لندن في البريميرليج

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام هوتسبير وآرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، يوريان تيمبر.
خط الوسط: مارتن زوبيمندي، إبريتشي إيزي، ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.
فيما جاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:
حراسة المرمى: فيكاريو
خط الدفاع: روميرو - فان دي فين - دانسو.
خط الوسط: سبينس ـ بالينيا - بينتانكور - أودوجيو.
خط الهجوم: محمد قدوس - أودويرت - ريتشارليسون.