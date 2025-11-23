أخبار التكنولوجيا |رد ناري من إيلون ماسك على اتهامات خطيرة تهز إمبراطورية زوكربيرج.. روبوت صيني يحقق رقما قياسيا عالميا بالسير 106 كيلومترات دون توقف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود



يعاني الجميع من فقدان الهاتف داخل المنزل بين وسائد الأريكة، أو تحت البطانية، أو فوق الثلاجة بطريقة غريبة، ومع ذلك، قد تساعدك سامسونج Galaxy Buds 4 Pro القادمة على حل هذه المشكلة.

في تطور مثير للجدل، أقر المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جريمة المنشار الكهربائي" أمام النيابة العامة بأنه استعان ببرامج الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات تساعده في الإفلات من الجريمة.

رد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على وثائق قضائية تتهم شركة ميتا، المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، بأنها كانت على علم بأن ملايين البالغين الغرباء تواصلوا مع قصر عبر منصاتها، وجاء تعليق إيلون ماسك مقتضبا على منشور لمجلة “تايم” تناول هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج، إذ كتب: "مروع".



سجل روبوت صيني شبيه بالبشر رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن سار لمسافة 106 كيلومترات بين مدينتين شرقي الصين دون أن يقف.

تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات تصميمية ملحوظة على هاتف iPhone 18 Pro المقرر إطلاقه العام المقبل، وفقا لتقارير جديدة.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ضد روبوت الدردشة الذكي جروك Grok، المملوك للملياردير إيلون ماسك، بعد أن نشر محتوى باللغة الفرنسية يشكك في استخدام غرف الغاز في معسكر أوشفيتز، وفق ما صرح به مسؤولون.

أكدت شركة جوجل تعرض بيانات أكثر من 200 شركة مخزنة على منصة Salesforce للسرقة في هجوم واسع استهدف سلسلة التوريد.

تمكن باحثون من جمع قائمة تحتوي على 3.5 مليار رقم هاتف محمول مرتبط بحسابات واتساب ومعلومات شخصية أخرى، من خلال استغلال واجهة برمجة تطبيقات API، لا تحتوي على قيود على عدد الطلبات.

