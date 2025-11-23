الاستماع للطفل وتربيته جنسيا بشكل سليم.. استشاري الطب النفسي يوجه رسائل مهمة للآباء

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن الطفل في بعض الأحيان يوجه رسائل لوالديه بعدم حب الذهاب لمكان ما، أو عدم الرغبة في التعامل مع شخص ما، مشيرا إلى أنه على الأباء في تلك المرحلة معرفة السببب الأساسي والإستماع لأطفالهم.

وقال جمال فرويز، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على الأباء تربية أبنائهم جنسيا بشكل صحيح، مؤكدا أنه لا بد أن بعلموا الطفل كيفية التعامل مع جسده، وعدم السماح لأي شخص مهما كان أن يقوم بلمسه.



وتابع استشاري الطب النفسي، أنه على الأباء دور في دعم أبنائهم الذي تم الإعتداء عليهم، والعمل على تشجيعهم، حتى يتمكنوا من تخطي تلك المحنة.