أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
توك شو

محلل: أوروبا تشهد أعلى درجات القلق منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
عادل نصار

كشفت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، آخر تطورات التحركات الأوروبية الأخيرة الخاصة بحشد السيدات للتجنيد الإجباري لأول مرة.

وفسرت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، هذا الأمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد ، قائلا :"خطوة غير مسبوقة تعكس حالة التأهب داخل القارة العجوز، استعداداً لسيناريوهات محتملة لحرب مع روسيا".

واضافت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن أوروبا تشهد أعلى درجات القلق منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، في ظل تصاعد التوترات واتساع دائرة المخاوف من انتقال الصراع إلى مستوى أوسع.

وتابعت جيهان جادو، المحللة السياسية، أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، كان لها تأثير مباشر في زيادة الهواجس الأوروبية.

جيهان جادو الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانية

