محلل: أوروبا تشهد أعلى درجات القلق منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

كشفت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، آخر تطورات التحركات الأوروبية الأخيرة الخاصة بحشد السيدات للتجنيد الإجباري لأول مرة.

وفسرت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، هذا الأمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد ، قائلا :"خطوة غير مسبوقة تعكس حالة التأهب داخل القارة العجوز، استعداداً لسيناريوهات محتملة لحرب مع روسيا".

واضافت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن أوروبا تشهد أعلى درجات القلق منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، في ظل تصاعد التوترات واتساع دائرة المخاوف من انتقال الصراع إلى مستوى أوسع.

وتابعت جيهان جادو، المحللة السياسية، أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، كان لها تأثير مباشر في زيادة الهواجس الأوروبية.