رفعت عبد الوهاب: مؤتمر IWWI 2025 منصة لتوطين تكنولوجيات المياه وتعزيز الشراكات

تحدث الدكتور رفعت عبد الوهاب، مقرر مؤتمر ومعرض IWWI 2025، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، الذي انطلقت أعماله بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، بمشاركة وزراء وسفراء وخبراء وممثلي الشركات الدولية والمحلية.

وأشاد رفعت بالدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والمرافق تمثل قاطرة التنمية في تحسين الخدمات وتعزيز التصنيع المحلي، وأن الشركة القابضة تعمل على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات معالجة المياه، والتحلية، والصرف الصناعي، وإدارة الحمأة، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي.

وأوضح أن مؤتمر IWWI يمثل منصة دولية مهمة تجمع الخبراء وصناع القرار والمستثمرين لعرض أحدث الحلول والتقنيات، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تمتد على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع وتضم أكثر من 100 شركة عارضة، بالإضافة إلى أكثر من 3000 مشارك من دول عربية وأجنبية.

واستعرض أبرز ملامح البرنامج العلمي للمؤتمر، والذي يضم جلسات متخصصة وندوات فنية تم إعدادها لمعالجة أولويات القطاع، مثل توطين الصناعة، وإدارة الحمأة، وخفض تكاليف التحلية، وحلول الصرف الصحي للتجمعات الصغيرة، وفرص دمج القطاع الخاص في مشروعات المياه.

ووجه الشكر للوزراء والهيئات والشركاء الدوليين، ولجميع فرق العمل التي ساهمت في الإعداد للمؤتمر، مؤكدًا أن مخرجات هذا الحدث ستسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز قدراته التشغيلية والتقنية.