استشاري صحة نفسية: واقعة الاعتداء على الأطفال جسديا بإحدى المدارس فوق طاقة الآباء ولا بد من حماية الطفل نفسيا

أكدت الدكتورة سيهار صلاح، استشاري الصحة النفسية والتربية وتنمية الطفولة، أن واقعة الإعتداء على الأطفال في إحدى المدارس، تعتبر واقعة فوق طاقة الأباء وألأمهات، ولكن يمكن أن يتم تفادي تلك الواقعة، بداية من حماية الأطفال نفسيا لتفادي تلك الأزمة.

وقالت سيهار صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان هناك استباحة تحدث للطفل، خاصة عندنا بقوم الوالدين، بعدم إحترامه، مؤكدة انه على الأباء الإستماع لمشاكل أطفالهم بعناية لأنه يمكن في حديث الطفل كشف ما حدث معه".

وتابعت استشاري الصحة النفسية والتربية وتنمية الطفولة، أن

الطفل الضحية في بعض الأحيان يشعر بالخزي، لذا لا بد من عدم نشر الصور الخاصة بهم

