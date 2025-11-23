الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات إسرائيل على بلاده

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت دليل على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتدائها على لبنان.

وجدد الرئيس اللبناني وفقا لما نشرته "القاهرة الإخبارية" دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسئوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة.

من جانبه قال رئيس حزب القوات اللبنانية، إنه يجب إقامة توازن عسكري شرعي يمكننا من إيقاف الهجمات الإسرائيلية على لبنان ويجب علينا الاستعانة بأصدقاء لبنان للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من البلاد.