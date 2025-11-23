الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الجونة على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

أحرز هدف الجونة الوحيد في الشوط الأول عن طريق مروان محسن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء

و حصل كريم الديب على الكارت الأحمر في الدقيقة 39 بعد حصوله على الإنذار الثاني له، كما تم طرد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد بسبب الاعتراض

تشكيل الاتحاد ضد الجونة

حراسة المرمى: صبحى سليمان

الدفاع: إبو بكر ليادي، محمود علاء، محمود شبانة، عبد الغنى محمد

الوسط: كريم الديب، كناريا، محمد توني، إسلام سمير، فافيور أكيم

الهجوم: فادي فريد

البدلاء: أحمد المنشاوى، محمد سامي، مؤمن شريف، سيفوري إيزاك، نور علاء، أحمد ناجي، أحمد عاطف، عمرو جمعة، جون إيبوكا