عماد متعب يشارك صورة مع زوجته يارا نعوم .. شاهد

شارك عماد متعب نجم الأهلي السابق صورة رومانسية تجمعه بزوجته يارا نعوم خلال حضورهم مهرجان وشوشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقد شارك عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تريند الصور بالزي الفرعوني، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب عماد متعب عبر حسابه على فيسبوك: "جاءت بلادي ثم جاء التاريخ".

وكان قد أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على الزمالك بنتيجة (2-1) في الدوري المصري الممتاز، جاء في توقيت بالغ الأهمية وأسهم في إعادة الهدوء داخل أروقة النادي.