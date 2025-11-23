أخطاء شائعة تُبطل العمرة.. نيفين مختار توضح التحذيرات ووجوب الالتزام بالميقات

كشفت الداعية الإسلامية نيفين مختار عن عدد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى بطلان العمرة أو عدم قبولها، مؤكدة ضرورة أن يلتزم المعتمر بالأحكام الصحيحة ويتجنب هذه الممارسات.

أداء السنن والفرائض

وخلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع في برنامج أنا وهو وهي والمذاع عبر قناة صدى البلد، أوضحت أن بعض المعتمرين يخلطون بين أداء السنن والفرائض، مشددة على أنه لا يجوز تعطيل الفرض من أجل تطبيق سنة، وهو ما يحدث كثيرًا أثناء أداء المناسك.



وبيّنت أن لمس الحجر الأسود أو تقبيله يُعد سنة، لكن الاحتكاك الشديد بين الرجال والنساء أثناء محاولة القيام بذلك قد يؤدي إلى أخطاء خطيرة، مثل انكشاف شعر السيدات بسبب سحب غطاء الرأس، وهو ما يجب تجنبه تمامًا.

تجاوز الميقات دون إحرام

كما أشارت إلى خطأ شائع يرتكبه البعض عند الميقات، حيث يقرر الشخص الإحرام ثم ينام أو يهمل السؤال، فيتجاوز الميقات دون إحرام، موضحة أن من يفوته الميقات يصبح ميقاته أرض جدة.



واختتمت نيفين مختار بتأكيد أن من تجاوز الميقات دون إحرام فعليه ذبح فدية، وأن الجهل لا يُعد عذرًا في هذه الحالة، لذلك يجب السؤال والتعلم قبل أداء العمرة لتجنب أي أخطاء قد تُفسد النسك.