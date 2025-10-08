أحمد موسى: لا نريد أي طرف إسرائيلي أو حمساوي يفشل التفاوض

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تلعب دور الوسيط المحايد في المفاوضات الجارية بشأن وقف الحرب في غزة، مشددًا على أن القاهرة تعمل من أجل تحقيق سلام عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويوقف نزيف الدماء.



وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،: “مش عايزين أي طرف سواء إسرائيلي أو حمساوي يفشل التفاوض أو الخطة المطروحة، نريد أمل وسلام ونوقع اتفاق ونبدأ في تنفيذه، لأن مصر دائمًا تدعو للسلام”.



وأضاف أن المفاوضات مستمرة على مدار اليوم في شرم الشيخ بمشاركة أطراف دولية، وأن الولايات المتحدة ومصر على حد سواء لديهما رغبة حقيقية في الإسراع بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وأكد على أن هناك ثقة كبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر القيادي في تحقيق السلام، قائلاً إن «الأمريكان مستعجلين، وإحنا كمان مستعجلين علشان نوقف سفك الدماء».



