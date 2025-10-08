أحمد موسى: الرئيس السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر حال التوصل لاتفاق بشأن غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة خلال المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ، وذلك لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته الأخيرة أن مصر دولة قوية لا يمكن لأي طرف أن يفرض عليها شيئًا، قائلاً: «الرئيس قالها بوضوح: محدش يقدر يعمل حاجة مع بلدنا».



وأشار إلى أن دعوة السيسي للرئيس ترامب تعكس الثقة في الدور المصري القيادي في المنطقة، وحرص القاهرة على أن تكون أرض السلام شاهدًا على أي اتفاق من شأنه إنهاء الصراع ووقف نزيف الدماء في غزة.





