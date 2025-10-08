أحمد موسى: نأمل في توقيع اتفاق سلام بشرم الشيخ ووقف الحرب على غزة قريبًا

قال الإعلامي أحمد موسى إن المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ تمثل فرصة حقيقية لتحقيق السلام ووقف الحرب في غزة، معربًا عن أمله في توقيع اتفاق شامل يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لدعم أشقائها في قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف القاهرة واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية والدعوة الدائمة للسلام.



وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أكثر من مرة عن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك قضايا معقدة قيد البحث، لكن الخطة المطروحة هي خطة الرئيس ترامب التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

