أحمد موسى يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم: يوم جميل والانتصارات قادمة

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم يعد من الأيام الجميلة في تاريخ الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا يليق باسم مصر.

وأضاف:"مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبروك لكل شعب مصر.. يوم جميل من أوله، ولسه الأيام الجاية كلها أفراح وانتصارات بإذن الله".

كما وجّه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وإلى شقيقه إبراهيم حسن، وكل أعضاء الفريق، مؤكدًا أن تأهل مصر للمرة الرابعة إلى كأس العالم يعد إنجازًا كبيرًا يعكس تطور الكرة المصرية.